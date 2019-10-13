طقس حار ومستقر على هذه الولايات!

تشهد، معظم ولايات الوطن، اليوم الأحد، طقس حار ومشمس، ومستقر، حيث تتراوح الحرارة، ما بين 30 إلى 35 درجة بالسواحل.

وما بين 25 إلى 36 درجة بالمناطق الداخلية، وما بين 28 إلى 40 درجة على الجنوب.

وتوقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة على السواحل الغربية، لتصبح الأجواء صافية على المنطقة.

وتكون الأجواء مستقرة وصافية، على العموم على المناطق الوسطى مع تشكل بعض السحب على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما الرياح فتكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل و على المناطق الداخلية.

وجنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

وذكر الديوان أن الجنوب، سيعرف أجواء من مغشاة إلى غائمة على تندوف وغرب أدرار وبشار مع تساقط الأمطار المرفوقة بالرعود.

وستميز، أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، شمال الصحراء نحو شمال منطقة الواحات، أجواء مغشاة جزئيا.

والرياح تكون شرقية بسرعة ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، الواحات، الصحراء الشرقية والوسطى نحو أقصى الجنوب.