طقس حار ومشمس في هذه المناطق!

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، تعرف اليوم الثلاثاء، طقس صافي،باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز المناطق الساحلية الوسطى.

وسيشهد الهضاب العليا طقس متلبد السماء، على الهضاب العليا، حيث ترتقب تشكل خلايا رعدية أواخر النهار والليل.

وتشهد المناطق الوسطى،أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا،لتتلبد السماء أواخر النهار نحو المناطق الداخلية،والهضاب العليا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة.

خاصة على السواحل الوسطى الشرقية، وهذا أواخر الليل.

وستتراوح درجات الحرارة،ما بين 22 إلى 27 درجة على بالسواحل،ومابين 21 إلى 31 درجة بالمناطق الداخلية،ومابين 26 إلى 43 بالجنوب.