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قناة النهار

طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق
رياح وتطاير الرمال
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طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق

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