قناة النهار طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2023 - 09:05 رياح وتطاير الرمال شارك غرِّد أرسل 42 0 طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BClQj اقرأ أيضا شاهد المشروع العملاق للسلطات المحلية بالعاصمة .. نحاو بوطو تاع زوج لومبات ودارو تاع لومبة وحدة قناة النهار 20 جويلية بداية من 18 مليون سنتيم سعر العمرة هذه السنة..وهذا تاريخ أول رحلة قناة النهار 09 أوت خسائر بشرية و تلف هكتارات من الثروة الغابية .. تواصل عملية إخماد الحرائق قناة النهار 25 جويلية طالع هابط: القل بسكيكدة عروس البحر الأبيض المتوسط تغرق في مياه الصرف الصحي قناة النهار 06 أوت جزائريون: الحرارة.. لهيب الحرائق ونقص المياه.. خسائر بالجملة لمنتجي العنب ببومرداس قناة النهار 07 أوت أحمد سلطان: بناء السجون في منطقة الريف هو الطلب الوحيد الذي قام به نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية عنابة : إحتراق 4 حافلات لنقل المسافرين كانت مركونة داخل أحد المزارع ببوعقدية قناة النهار 25 جويلية طالع هابط: شاهد الأزمة التي يعيشها سكان الأغواط بسبب قطرة ماء قناة النهار 06 أوت وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق قناة النهار 02 أوت صريح جدا: أراء الجزائريين حول إرتفاع حالات الغرق بالشواطئ قناة النهار 07 أوت