طقس: حرارة جد قياسية تجتاح الولايات الساحلية والداخلية اليوم وغدا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة محليا خلال الظهيرة.

ومن المرتقب أن تكون الحرارة القياسية بداية من نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالموجة الحر القياسية هي كل من عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذّر ديوان الأرصاد الجوية من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة خلال الظهيرة إلى غاية يوم غد الثلاثاء. في كل من ولايات المعسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى و البليدة.

وفي تنبيه لها سجلت الأرصاد الجوية طقس حار جدا طيلة نهار اليوم الإثنين. في كل من بجاية، سيدي بلعباس و تلمسان.

كما حذّرت من طقس حار جدا طيلة نهار يوم غد الثلاثاء. في تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة.