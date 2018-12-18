طقس صافي ودافئ على كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الشمالية، ستشهد بعض الضباب خلال الصبيحة، على الداخلية والهضاب العليا، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم.

أما الجنوب،فسيشهد أجواء صافية على جل المناطق، باستثناء الجنوب الغربي وكذا الصحراء الوسطى، أين ستكون السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

ويرتقب الديوان، بحر من قليل الاضطراب إلى هادئ على السواحل الغربية، ومن قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل.

ومن مضطرب إلى قليل الاضطراب على السواحل الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة من 16 إلى 20 درجة بالسواحل و14 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية، و16 إلى 27 درجة بالجنوب.