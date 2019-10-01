طقس صافٍ على أغلب ربوع الوطن

ذكرت، الأرصاد الجوية الجزائرية، أن المناطق الشمالية، ستعرف طقس صافي على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي.

وستكون الرياح، من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الغربية والوسطى.

ومتغيرة الاتجاه على السواحل الشرقية.

أما المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، سجلت رياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وأفاد الديوان أن الجنوب، سيشهد أجواء صافية على العموم، باستثناء تشكل بعض السحب على شمال الصحراء والجنوب الغربي للوطن.

والرياح تكون شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، الصحراء الشرقية.

بالإضافة إلى شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع بعض التطاير لرمال محلية.

على الجنوب الغربي للوطن، نسجل رياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

في حين تكون شرقية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

أما عن حالة البحر، فسيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و35 درجة بالسواحل،و27 إلى 37 بالمناطق الداخلية، و34 إلى 43 بالجنوب.