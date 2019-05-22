طقس صافٍ وأمطار في هذه المناطق

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد طقس صافٍ على العموم باستثناء بعض السحب السفلى بالسواحل.

وتتوقع المصلحة، تشكل سحب بداية من الظهيرة، على الهضاب العليا، وتكون مرفوقة برعود تؤدي الى تساقط بعض الزخات المطرية.

وقالت نشرية للأرصاد الجوية، أن المناطق الوسطى، تعرف بعض السحب السفلى قرب السواحل خلال الصبيحة، لتصبح قليلة السحب بالسواحل.

وأجواء غائمة غالبا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع تساقط بعض الأمطار خاصة على الجهة الشرقية خلال الظهيرة.

وتتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار.

أما المناطق الشرقية، يتوقع الديوان سحب عابرة على المناطق الساحلية،مرفوقة ببعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء أواخر الظهيرة.

على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ترتقب أجواء غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية الرعدية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا،على جنوب منطقة الواحات،مع تساقط بعض الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة.

على منطقة بشار وشمال الصحراء سجلت تشكل سحب رعدية بداية من الظهيرة، هذه السحب تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وتتراوح درجات الحرارة، مابين 22 إلى 29 درجة بالسواحل،ومابين 19 إلى 31 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 26 إلى 43 بالجنوب.