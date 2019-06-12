طقس صافٍ وحار اليوم الأربعاء

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، تشهد طقس صافي، بعد تلاشي بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى الذي يميز السواحل.

ومع أواخر النهار، تتلبد السماء على المناطق الغربية والوسطى الغربية مع تشكل رعود خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأفادت نشرية لذات المصلحة،أن المناطق الجنوبية ستعرف أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي مع تشكل خلايا رعدية.

وتؤدي هذه الرعود، إلى تساقط بعض الزخات المطرية، من المحتمل أن تكون معتبرة محليا.

أما على الصحراء الوسطى نحو منطقة الواحات ترتقب سماء مغشاة جزئيا مع رعود خلال الظهيرة.

وباقي المناطق الجنوبية ستشهد سماء صافية ومشمسة.

ودرجات الحرارة تتراوح مابين 24 إلى 30 درجة بالسواحل، ومابين 28 إلى 35 بالمناطق الداخلية، و34 إلى 45 درجة بالجنوب.