طقس صاف.. أمطار وتطاير للرمال في هذه الولايات

ذكرت الأرصاد الجوية الجزائرية، أن المناطق الغربية، ستشهد طقس صاف وبارد، باستثناء بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة من 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

أما المناطق الوسطى، فتوقعت المصلحة أجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة، مع تساقط بعض الأمطار المحلية.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، قرب السواحل، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا خلال الظهيرة.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وأفاد الديوان، أن المناطق الشرقية، ستشهد سحب عابرة محملة ببعض الأمطار، خاصة نحو المناطق الأقصى شرقية.

وتتحسن الأجواء خلال الظهيرة، لكن خلال الليل تتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون شمالية غربية، من 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل، لتزداد قوتها إلى 50 كم/سا، بداية من الليل.

وشمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على باقي المناطق.

أما المناطق الجنوبية، فتوقعت المصلحة، سحب عابرة بالصبيحة على جنوب منطقة الواحات والصحراء الشرقية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

وتكون الرياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

ومن شرقية إلى شمالية شرقية، من 20 إلى 30 كم/سا وتصل إلى 40 كم/سا، بالصحراء الوسطى، مع تطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة من 15 إلى 20 درجة بالسواحل، وما بين 10 الى 18 درجة بالداخلية، و17 الى 32 درجة بالجنوب.

وسجلت المصلحة بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الغربية.

ومضطرب على السواحل الوسطى، أما على السواحل الشرقية فالبحر يكون من مضطرب إلى هائج.