طقس صاف إلى غائم على أغلب مناطق الوطن

أخبار الجزائر
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طقس صاف إلى غائم على أغلب مناطق الوطن
بقلم أسماء.ع

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، تشهد طقس من صافي إلى قليل السحب نحو المناطق الشرقية على العموم.

باستثناء–تقول النشرية-، بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى الذي يميّز السواحل خلال الصبيحة.

وستكون الرياح متغيرة الاتجاه على العموم بسرعة 20 كم/سا قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس، فسجلت رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية ما بين 15إلى 30 كم/سا.

وتوقع الديوان، أجواء مغشاة جزئيا على الهقار نحو أقصى الجنوب مع تشكل رعود، خلال الظهيرة.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على منطقة بشار، شمال الصحراء و منطقة الواحات، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.


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