طقس صاف على أغلب التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستعرف طقس صاف، مرفوق ببعض السحب السفلى.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة من 30 إلى 40 كم/سا وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

أما المناطق الشرقية، فستشهد، أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء سحب مرفوقة بأمطار قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية على العموم، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتوقع الديوان، بالجنوب أجواء صافية على العموم، باستثناء أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي أين تكون الأجواء مغشاة جزئيا.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، من 15 إلى 30 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية، تكون الرياح متغيرة الاتجاه، من 15 إلى 25 كم/سا.

وتتراوح الحرارة من 24 إلى 27 درجة بالسواحل،ومن 21 إلى 28 درجة بالمناطق الداخلية ومن 25 إلى 38 درجة بالجنوب.