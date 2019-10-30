طقس صاف على العموم على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية بالمناطق الغربية والوسطى، طقس صاف على العموم، باستثناء السحب السفلى المرفوقة بضباب الذي يميز السواحل والسهوب.

وتكون الرياح، من متغيرة الاتجاه إلى غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على العموم.

أما المناطق الشرقية، فستشهد سحب سفلى مرفوقة بضباب خلال الصبيحة قرب السواحل والمناطق الداخلية، ليعم الصفاء مع سحب عابرة.

وقال الديوان إنه من المحتمل، أن تعرف السهوب، تمركز الضباب طيلة النهار.

وتكون الرياح، متغيرة الاتجاه، بسرعة 20 كم/سا على العموم.

وذكرت المصلحة، أن المناطق الجنوبية، ستعرف أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى على شمال الواحات.

وتكون الرياح، شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا،على جنوب الواحات، الصحراء الوسطى وعلى الحدود بتطاير للرمال.

وتكون الرياح، على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

تتراوح الحرارة من 21 إلى 26 درجة بالسواحل،ومن 20 إلى 27 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 24 إلى 37 درجة بالجنوب.