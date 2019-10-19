طقس صاف على العموم في معظم التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد طقس من صاف إلى قليل السحب نحو المناطق الشرقية.

وترتقب بالظهيرة تشكل سحب مرفوقة برعود على المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى، مع تساقط بعض الأمطار المحلية بالمناطق الوسطى.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الغربية.

ومتغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 على السواحل الوسطى،في حين على السواحل الشرقية تكون الرياح جنوبية شرقية.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى تكون الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية.

أما بالهضاب العليا الشرقية وكذا منطقة الأوراس سجلت رياح متغيرة الاتجاه.

وتوقع الديوان أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تشكل رعود على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وستشهد بعض الزخات المطرية التي تكون أكثر حدة محليا على الهقار والطاسيلي بداية من الظهيرة مع احتمال تساقط حبات البرد.

وعلى باقي المناطق الجنوبية ترتقب أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على الجنوب الغربي للوطن.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شرقية تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن،شمال الصحراء،ومنطقة الواحات.

وشرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية،والوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر مالي مع تطاير الرمال.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سجلت رياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

وتتراوح درجات الحرارة، 25 إلى 33 درجة بالسواحل، و24 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، و23 إلى 38 درجة بالجنوب.