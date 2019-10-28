طقس صاف على معظم التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد طقس صاف على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي قرب السواحل وعلى السهوب.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا سجلت رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وتوقع الديوان، بالمناطق الوسطى والشرقية، أجواء، مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار.

وعلى الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الأجواء غائمة غالبا، مع بعض الأمطار، خاصة على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وأفادت المصالح، أن المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا مع تساقط الأمطار، على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن.

وتكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، على منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

وسجلت على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، رياح شمالية، تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا،مع تطاير الرمال.

وتتراوح الحرارة،ما بين 20 إلى 25 درجة بالسواحل،وما بين 15 إلى 25 درجة بالمناطق الداخلية، و21 إلى 37 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئ على طول الشريط الساحلي.