طقس صاف على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية،طقس صاف على العموم، باستثناء السحب السفلى المرفوقة بضباب الذي يميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وتكون الرياح، جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الوسطى والشرقية، ذكرت المصلحة، أنها ستشهد ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى على السهوب الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبداية من الظهيرة، تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الساحلية، مع تساقط بعض الأمطار خلال الليل.

وتكون الرياح غربية، بسرعة 20 تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية،الهضاب العليا ومنطقة الأوراس،سجل رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، أفاد الديوان، أن أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب على منطقة بشار.

وتكون الرياح،متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا،على الجنوب الغربي للوطن،شمال الصحراء،منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

وتتراوح الحرارة، من 23 إلى 27 درجة بالسواحل،ومن 20 إلى 29 درجة بالمناطق الداخلية

ومن 24 إلى 37 درجة بالجنوب.