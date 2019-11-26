طقس صاف على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستعرف طقس صاف،وسحب عابرة تتلاشى بداية من الظهيرة بالمناطق الغربية والوسطى، وعلى المناطق الشرقية.

وتكون الرياح غربية على العموم، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وذكر الديوان، أن المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب على شمال الصحراء وشمال منطقة الواحات.

وتكون الرياح، من شرقية إلى شمالية شرقية، من 15 إلى 30 كم/سا على الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.

ورياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا، على باقي المناطق الجنوبية.

وتتراوح الحرارة من 18 إلى 22 درجة بالسواحل،ومن 14 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية ومن 17 إلى 35 درجة بالجنوب.

وسجلت المصلحة، بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي للوطن.