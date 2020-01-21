طقس صاف على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، على المناطق الشرقية، طقس صاف على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على الجهة الغربية للمنطقة.

والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح من 30 إلى 50 كم/سا على العموم،وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا بالأوراس.

أما المناطق الوسطى، فستعرف سحب عابرة خلال الصبيحة، مع بعض الأمطار على المناطق الوسطى الشرقية، لتصبح الأجواء صافية طيلة النهار.

والرياح تكون جنوبية، بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا،لتميل أواخر النهار إلى متغيرة الاتجاه بسرعة من 10 إلى 20 كم/سا.

وبالمناطق الغربية، فذكر الديوان، أنها ستشهد طقس غائم غالبا مع تساقط أمطار محلية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

والرياح تكون من جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على العموم.

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الجنوبية، طقس صاف على العموم على الجنوب الغربي للوطن وشمال الصحراء.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسجلت أجواء مغشاة جزئيا.

والرياح تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية ومنطقة الواحات مع بعض التطاير للرمال.

ورياح جنوبية غربية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 40 كم/سا بتندوف والصحراء الوسطى التي تشهد بعض التطاير للرمال.

وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا ببشار، أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وشمال الصحراء.

وسجلت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية بحر من هائج إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي للوطن.

وتتراوح الحرارة، من 14 إلى 20 درجة بالسواحل، ومن 8 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، و12 إلى 29 درجة بالجنوب.