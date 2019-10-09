طقس صاف على معظم التراب الوطني

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، بالشمال، طقس صاف على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى بالمناطق الشرقية.

وتكون الرياح شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فسجلت رياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وذكرت المصالح،أن الجنوب،سيعرف أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب،وبالشريط الحدودي الجزائر-النيجر، مع بعض الخلايا الرعدية التي تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى.

بالإضافة إلى منطقة الواحات وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع بعض التطاير للرمال.

أما عن حالة البحر، فسيكون من قليل الاضطراب الى هادئ بالسواحل الغربية، وقليل الاضطراب على الوسطى والشرقية.

وتتراوح الحرارة، مابين 25 إلى 31 درجة بالسواحل، و20 إلى 32 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 27 إلى 38 درجة بالجنوب.