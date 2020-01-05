طقس صاف في معظم ولايات الوطن

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، طقس من صاف إلى قليل السحب، بالمناطق الساحلية والداخلية.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا، لتميل شرقية إلى شمالية شرقية من15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل خلال الليل.

أما المناطق الشرقية، فذكر الديوان، أنها ستشهد سحب عابرة مع تساقط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 20 الى 30 كم/سا قرب السواحل.

وتكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والاوراس.

وأفادت المصلحة، المناطق الجنوبية، ستعرف أجواء صافية على العموم.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على منطقة بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات و على الهقار والطاسيلي.

وعلى باقي المناطق الجنوبية نسجل رياح من شرقية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 الى 30 كم/سا.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على أقصى الجنوب مع بعض التطاير للرمال.

وتتراوح من 14 إلى 15 درجة بالسواحل، ومن 9 إلى 15 درجة بالداخلية، ومن 16 إلى 22 على المناطق الجنوبية.