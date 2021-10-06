طقس صاف في هذه المناطق وامطار في اخرى

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن المناطق الجنوبية، ستعرف طقس من صاف الى مغشى جزئيا. وهذا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

أما المناطق الشرقية، فستشهد سحب عابرة يتخللها بعض الصفاء، وبداية من الليل تتلبد السماء على المناطق الساحلية والداخلية. وسيؤدي تلبد السماء إلى تساقط بعض الأمطار.

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وعن المناطق الغربية والوسطى، فسيكون الطقس، صاف على العموم، وبداية من الليل نسجل سحب عابرة على المناطق الوسطى الساحلية منها والقرب ساحلية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى في الظهيرة، ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 23 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.

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