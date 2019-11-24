طقس صاف وأمطار في هذه الولايات!

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية، اليوم الأحد، طقس صاف على العموم على المناطق الساحلية.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا ترتقب سحب سفلى تكون كثيفة مع احتمال تشكل الضباب المحلي،لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية من 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من غربية إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وذكر الديوان، أن المناطق الوسطى والشرقية، ستشهد سحب عابرة مع بعض الصفاء، خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية مع تساقط الأمطار.

وتكون الرياح غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على السواحل.

وعلى المناطق الداخلية،الهضاب العليا ومنطقة الأوراس،سجلت رياح من غربية إلى شمالية غربية،من 30 إلى 40 كم/سا وتصل إلى 50 كم/سا.

وافادت المصلحة، أن المناطق الجنوبية، ستعرف سحب عابرة خلال الصبيحة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

والرياح تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات و الصحراء الشرقية.

وعلى الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى تكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا خاصة على منطقة الساورة، مع بعض التطاير للرمال.

رياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا تميز أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي.

وتتراوح الحرارة،ما بين 15 إلى 19 درجة بالسواحل، ومن 9 إلى 18 درجة بالداخلية، ومن 16 إلى 35 درجة بالجنوب.