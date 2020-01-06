طقس صاف وانخفاض محسوس في الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصبيحة، سجلت تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم، بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كم/سا.

وذكر الديوان، أن المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء صافية، باستثناء بعض السحب العابرة التي تميز منطقة الواحات وشمال الصحراء الشرقية.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على العموم.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب مع بعض التطاير لرمال محلية.

وتتراوح الحرارة، من 14 إلى 16 درجة بالسواحل، وما بين 9 إلى 16 بالمناطق الداخلية، و12 إلى 23 درجة بالجنوب.