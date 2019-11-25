طقس صاف وبارد على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، على المناطق الغربية، اليوم الاثنين، طقس صاف على العموم، مع ارتقاب سحب عابرة بداية من الليل.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، من 20 إلى 30 كم/سا، قرب السواحل.

وغربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وذكرت المصلحة، أن المناطق الوسطى ستعرف سحب عابرة مع بعض الصفاء، وبداية من الليل تتلبد السماء مع تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا، تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وأفاد الديوان، أن المناطق الشرقية، ستشهد سحب عابرة، تكون أحيانا كثيفة على السواحل، والمناطق الداخلية مع تساقط بعض الأمطار.

والرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية، فسجلت المصلحة، أجواء صافية على العموم.

وتكون الرياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا، على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

ومن شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن والصحراء الوسطى.

على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سجلت رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا.

وستتراوح الحرارة، من 16 إلى 19 درجة بالسواحل، و11 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 17 إلى 35 درجة بالجنوب.

سجل الديوان بحر مضطرب على السواحل الغربية، وبحر من مضطرب إلى هائج على السواحل الوسطى، والسواحل الشرقية ستشهد بحر هائج.