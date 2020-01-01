طقس صاف وبارد في هذه الولايات

ذكرت الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الشمالية، ستشهد طقس صاف وبعض السحب العابرة على المناطق الساحلية الأقصى شرقية.

وعلى باقي المناطق تعرف طقس صاف على العموم، خلال الصبيحة ترتقب ضباب على المناطق الغربية و الوسطى.

وسجلت على المناطق الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة، نحو الهضاب العليا والأوراس.

وستشهد الهضاب العليا والأوراس، طقس بارد وتشكل الجليد، لتصبح صافية على العموم.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا

أما المناطق الجنوبية، فذكر الديوان، أنها ستعرف أجواء باردة مع بعض السحب العابرة على جنوب منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

وعلى باقي المناطق الجنوبية، تكون الأجواء صافية على العموم.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا ببشار نحو شمال الصحراء والواحات.

وتكون شمالية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الصحراء الشرقية.

وعلى باقي المناطق الجنوبية نسجل رياح من شرقية إلى شمالية شرقية مع بعض التطاير للرمال على أقصى الجنوب.

وتتراوح الحرارة، من 15 إلى 17 درجة بالسواحل،ومن 8 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية ومن 12 إلى 22 درجة بالجنوب.