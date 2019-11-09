طقس صاف وبعض الأمطار على معظم التراب الوطني

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد، اليوم السبت، طقس صاف، لتصبح الأجواء مغشاة ليلا.

وتكون الرياح، غربية بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية و الهضاب العليا

وتوقع الديوان، سحب عابرة،بالمناطق الوسطى، مع أمطار خاصة على الشرقية، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

وتكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما 30 إلى 40 كم/سا، قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون غربية إلى شمالية غربية 20 إلى 30 كم/سا و تصل أحيانا إلى 40 كم/سا.

وذكرت المصلحة، أن المناطق الشرقية، ستعرف أجواء غائمة على السواحل والداخلية مع تساقط أمطار غزيرة.

وسجل الديوان على الهضاب العليا والأوراس سحب عابرة، وتكون أحيانا كثيفة على الهضاب العليا مع تساقط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا وتصل إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وعلى باقي المناطق تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فسجل الديوان، أجواء مغشاة إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية مع أمطار.

وأجواء صافية بباقي المناطق الجنوبية لتتلبد السماء على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء و منطقة الواحات وخلال الليل.

وتكون الرياح، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي،ستكون جنوبية غربية من 20 إلى 30 كم/سا لتصل إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وعلى باقي المناطق الجنوبية تكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20إلى 30كم/سا.

وتصل أحيانا إلى 40كم/سا على الصحراء الوسطى و على طول الشريط الحدودي الجزائر مالي مع بعض التطاير للرمال.

تتراوح الحرارة من 14 إلى 19 درجة بالسواحل، ومن 10 إلى 18 درجة بالداخلية، ومن 16 إلى 38 درجة بالجنوب.