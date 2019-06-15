طقس صاف وحار جدا في هذه المناطق!

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الشمالية، تشهد طقس صاف على العموم، مع ترقب تشكل بعض السحب،على الهضاب العليا الوسطى والشرقية.

بالإضافة إلى منطقة الأوراس مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خاصة نحو الشرق.

ويتوقع الديوان أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الجنوبية، مع رعود بداية من الظهيرة على أقصى الجنوب نحو الهقار،والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وتشهد الواحات أجواء مغشاة جزئيا، أما على باقي المناطق الجنوبية فسجلت سماء صافية على العموم.

وأقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى، الصحراء الشرقية ومنطقة الواحات، تعرف أجواء حارة.

أما درجات الحرارة، مابين 26 إلى 31 درجة بالسواحل، و27 إلى 34 بالمناطق الداخلية، و36 إلى 46 درجة بالجنوب.