طقس صاف وحار على هذه المناطق!

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد طقس من صافي إلى مغشى جزئيا، باستثناء الضباب المرفوق بسحب سفلى بالسواحل الغربية.

وسجلت المصلحة، أجواء حارة نسبيا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على السواحل.

ومن جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم /سا بالمناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وتوقع الديوان،بالجنوب أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية، وغزيرة محليا بداية من الظهيرة.

وستكون الأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر مالي مع تساقط الأمطار.

وتكون الرياح شرقية بسرعة تتراوح مابين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء،منطقة الواحات، الصحراء الشرقية،الصحراء الوسطى ونحو أقصى الجنوب.

وسجلت المصالح، بالهقار والطاسيلي رياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الجنوب الغربي للوطن.

وتتراوح الحرارة، ما بين 29 إلى 35 درجة بالسواحل، وما بين 24 إلى 35 درجة بالمناطق الداخلية.

وما بين 27 إلى 40 درجة بالجنوب.