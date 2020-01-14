طقس صاف وضباب بهذه الولايات

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، طقس صاف على العموم، باستثناء الضباب خلال الصبيحة بالمناطق الشرقية والهضاب العليا الغربية والوسطى.

وخلال الصبيحة، سجل الديوان تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فذكرت المصلحة، أنها ستعرف أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية.

ومنطقة الواحات والصحراء الشرقية، ستكون الأجواء غائمة غالبا بسحب سفلى.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا، بالجنوب الغربي، شمال الصحراء والواحات.

وتكون من شمالية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 40 كم/سا، على الصحراء الوسطى، والشرقية،

وأقصى الجنوب مع التطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة من 13 إلى 18 درجة بالسواحل، ومن10 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، ومن13 إلى 22 درجة بالجنوب.

وسجل الديوان، بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، وهادئ على السواحل الوسطى والشرقية.