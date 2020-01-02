طقس صاف وضباب على هذه المناطق

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، طقس صافٍ على العموم،باستثناء الضباب المحلي الذي يميز المناطق الساحلية الشرقية والغربية خلال الصبيحة.

وأجواء باردة نسبيا مع تشكل الجليد خلال الصبيحة على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الاوراس.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فتوقع الديوان أجواء باردة نسبيا مع بعض السحب العابرة على الصحراء الشرقية.

أما على باقي المناطق الجنوبية تكون الأجواء صافية على العموم.

الرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كم/سا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

ورياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجّلها على باقي المناطق الجنوبية.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى وعلى أقصى الجنوب مع بعض التطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة، من 15 إلى 17 درجة بالسواحل،ومن 10 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية ومن 12 إلى 19 درجة بالجنوب.