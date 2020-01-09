طقس غائم.. أمطار وثلوج على هذه المناطق

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الوسطى، ستشهد طقس غائم غالبا مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة بداية من الظهيرة.

ومن المحتمل أن تكون أحيانا على شكل زخات على المناطق الساحلية والداخلية، وهذا خلال الليل.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

أما المناطق الشرقية فتوقع الديوان، أجواء غائمة غالبا، مع تساقط الأمطار، وتقل حدة تدريجيا من الشرق، بداية من الظهيرة.

وخلال الصبيحة، ثلوج مرتقبة على أعالي الهضاب العليا وجبال الأوراس التي يزيد علوها عن 1200 متر.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وأفادت المصلحة، أن المناطق الغربية، ستعرف ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى قرب السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وخلال الصبيحة، ترتقب تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

أما بالمناطق الجنوبية، فستشهد سحب عابرة على شمال الصحراء والواحات، مع احتمال تساقط أمطار على شمال الصحراء أواخر النهار.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سجلت أجواء مغشاة غالبا، أما على باقي المناطق الجنوبية نسجل سماء صافية على العموم.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 كم/سا على الصحراء الوسطى، شمال الصحراء، الواحات والجنوب الغربي.

ورياح جنوبية شرقية، من 15 إلى 30 كم/سا تشهدها الصحراء الشرقية، في حين على باقي المناطق تكون الرياح متغيرة الاتجاه.

وسجلت المصالح بحر هادئ على السواحل الغربية، وبحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية.

وتتراوح الحرارة،من 15 إلى 16 درجة بالسواحل، ومن 8 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 14 إلى 26 درجة بالجنوب.