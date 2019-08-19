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طقس غائم إلى صافي غدا الثلاثاء على معظم التراب الوطني

أخبار الجزائر
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طقس غائم إلى صافي غدا الثلاثاء على معظم التراب الوطني
بقلم أسماء.ع

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن بعض ولايات الوطن ستعرف طقس من غائم الى صافي غدا الثلاثاء.

فالمناطق الشمالية، ستعرف ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى على السواحل.

أما الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون الأجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

ويتوقع الديوان، أجواء صافية في الجنوب، باستثناء بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات أين ستتشكل خلايا رعدية.

وستتراوح درجات الحرارة، مابين30 إلى 35 بالمناطق الوسطى، و33 درجة إلى 39 بالمناطق الداخلية، ومابين 38 إلى 47 درجة.

وعن حالة البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي للوطن.


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