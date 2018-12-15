طقس غائم إلى صافي في كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية ستشهد أجواء من صافية إلى قليلة السحب، على السواحل والقرب ساحلية.

والمناطق الداخلية والهضاب العليا، فتم تسجيل ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة لتتلاشى وتصبح الأجواء صافية على العموم.

أما المناطق الوسطى، فيتوقع الديوان، سحب عابرة تكون أكثر كثافة محليا، مصحوبة بأمطار خلال الصبيحة خاصة على المناطق الساحلية والداخلية.

وفي المناطق الشرقية، تكون أجواء غائمة، على السواحل، والداخلية، مصحوبة ببعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات.

وتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الجهة الغربية أواخر النهار،وعلى الجهة الشرقية أواخر الليل، أما الهضاب العليا،ومنطقة الأوراس تسجل سحب عابرة.

والمناطق الجنوبية، تتوقع المصلحة، أجواء صافية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 14 إلى 19 درجة بالسواحل،و8 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، و14 إلى 29 درجة بالجنوب.