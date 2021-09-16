طقس غائم على أغلب ولايات الوطن وحرارة تصل الى 45 درجة في الجنوب

أفادت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد، غدا الجمعة، طقس من مغشى غالبا إلى غائم محليا بالمناطق الساحلية والداخلية. وعلى الهضاب العليا، تكون الأجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي لتساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الشرقية للوطن، فستعرف طقس مغشى غالبا مع تشكل بعض الرعود . وعن الجنوب، فسيشهد أجواء مغشاة غالبا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي نحو الصحراء الوسطى، منطقة بشار وشمال الصحراء.

وعن درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة، فستتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 26 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وحذرت من جهة ثانية، مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية على بعض ولايات الوطن. كما تشهد المناطق الجنوبية، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث ستتراوح من 36 إلى 45 درجة تحت الظل.

وحسب ما أفاد به الديوان الوطني، فإن 5 ولايات ستشهد أمطار رعدية من الساعة الثانية بعد الزوال الى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه كل من البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، وتيارت.

وشهدت، في اليومين الأخيرة سواحل الجزائر، طقس حار، بدرجات حرارة غير مسبوقة في بعض الولايات. حيث بلغت الحرارة الى 42 درجة .

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