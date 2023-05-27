قناة النهار طقس غائم مع حرارة مرتفعة بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 27 ماي 2023 - 11:20 شارك غرِّد أرسل 41 0 طقس غائم مع حرارة مرتفعة بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P133h اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في إجتماع رؤساء الأركان ومجلس وزراء الدفاع لإقليم شمال إفريقيا قناة النهار 06 ماي أمن: موسم الإصطياف .. شرطة الحدود الجوية تسهر على حسن إستقبال الوافدين قناة النهار 10 ماي شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه قناة النهار 11 ماي "أرزقي رمان: "النتيجة كانت ثقيلة وكنا حابين نفرحوا الأنصار.. وواحد ماكان يتمنى خسارة كما هذي قناة النهار 10 ماي ارزقي رمان :" رانا نلعبو في بلادنا مايهمش وين راح نلعبو" قناة النهار 09 ماي "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي "أرزقي رمان: "الخسارة سببها أخطاء عديدة وأتحمل كل المسؤولية قناة النهار 10 ماي إقتصاد: قطاع البناء.. الركود لا يزال يرهن عدة مجالات قناة النهار 13 ماي قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي