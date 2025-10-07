طقس غائم وأمطار رعدية بهذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض مناطق جنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا غائما جزئيا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و32 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعات الأهقار والطاسيلي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.