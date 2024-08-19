طقس غائم وأمطار رعدية غدا الثلاثاء على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا بالمناطق الشمالية. فيما سيكون مشمسا بالمناطق الجنوبية، وحارا بوسط الصحراء.

وسيشهد أقصى الجنوب ومرتفعات الأهقار والطاسلي أمطار رعدية بعد الظهيرة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 39 و48 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال و35 كلم/سا بالجنوب.

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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الجنوبية اليوم الإثنين.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً بداية من الساعة 15:00 اليوم. و يستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل على ولايات إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، تندوف و أدرار.

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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا. وطقسا حارا نسبيا بالمناطق الغربية والوسطى. فيما ستتساقط أمطار رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقساً مشمساً، وأمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة. وطقس حارا بوسط الصحراء وجنوب الواحات.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و48 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.