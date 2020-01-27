طقس غائم وأمطار على هذه المناطق

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ مناطق التراب الوطني، ستشهد اليوم الإثنين، طقس غائم وأمطار.

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب خلال الصبيحة، خاصة على السهوب الداخلية والهضاب العليا، لتصبح الأجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل، وتكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وعلى المناطق الشرقية، ذكر الديوان، سحب عابرة على المناطق الساحلية، التي تكون كثيفة خلال الصبيحة وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة، لتصبح الأجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب.

أما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ترتقب أجواء صافية بعد تلاشي بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب التي تميز المنطقة خلال الصبيحة.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل، وتكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبالمناطق الجنوبية، توقعت المصلحة، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة على الهقار والطاسيلي، الصحراء الشرقية، الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسجلت أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

والرياح تكون شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وتتراوح الحرارة، ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، ومن 8 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية،و15 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.