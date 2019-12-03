طقس غائم وأمطار على هذه الولايات!

توقعت الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بالمناطق الغربية، طقس غائم غالبا، مع تساقط أمطار رعدية.

والرياح تكون جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

ومن غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا بداية من الليل.

أما على الهضاب العليا تكون الرياح غربية، من 20 إلى 30 كم/سا، لتزداد قوة خلال الليل 30 إلى 40 كم/سا.

والمناطق الوسطى، ستشهد بعض الضباب المحلي، المرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة قرب السواحل وعلى السهوب.

وبداية من الظهيرة، تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى الغربية مع تساقط بعض الأمطار، لتلتحق بالمناطق الوسطى الشرقية خلال الليل.

تكون الرياح شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا، تكون الرياح جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا.

أما بالمناطق الشرقية، فالأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وخلال الليل، نرتقب أجواء من مغشاة إلى غائمة على منطقة الأوراس نحو الهضاب العليا، مع تساقط أمطار رعدية.

والرياح تكون شرقية، بسرعة 20تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، من 15 إلى 40 كم/سا.

وعلى الجنوب، ستكون سحب عابرة على الجنوب الغربي للوطن، وأحيانا أكثر كثافة نحو منطقة بشار مع تساقط الأمطار.

وأجواء صافية على العموم على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، لتتلبد السماء خلال الليل مع تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية،من 20 إلى 50 كم/سا، على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وشمالها مع تطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة من 13 إلى 20 درجة بالسواحل، ومن 10 إلى 20 درجة بالداخلية ومن 13 إلى 33 درجة بالجنوب.

وسجلت المصلحة، بحر مضطرب على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، أما على الشرقية فيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب.