طقس غائم وأمطار في هذه الولايات

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشرقية طقس غائم غالبا، حيث تكون هناك بعض الأمطار بداية من الظهيرة.

وتزداد حدتها محليا، على شكل زخات قرب السواحل ونحو المناطق الداخلية بداية من الليل.

وخلال الصبيحة، ترتقب تشكل الجليد على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

والرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة من 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل، لتميل إلى متغيرة الاتجاه بالليل.

أما المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا.

وذكر الديوان، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد ضباب بالصبيحة، مرفوق بسحب قرب السواحل والسهوب،لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصبيحة، ترتقب تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

وبداية من الليل، تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى مع تساقط أمطار خفيفة.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة 20 كم/سا، قرب السواحل الغربية، لتميل بالظهيرة إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 كم/سا.

وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الوسطى.

على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فتوقعت المصلحة، أجواء من صافية على العموم إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

والرياح تكون ضعيفة ومتغيرة الاتجاه على منطقة بشا، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وعلى الصحراء الوسطى، تندوف، أقصى الجنوب، تكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 إلى 30 كم/سا، مع تطاير لرمال محلية.

ورياح من متغيرة الاتجاه إلى شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا تشهدها منطقة الهقار والطاسيلي.

وتتراوح من 14 إلى 16 درجة بالسواحل، ومن 10 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 14 إلى 25 بالجنوب.