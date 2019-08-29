طقس غائم وأمطار في هذه الولايات !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات الغربية، ستشهد بعض السحب السفلى بالسواحل، لتصبح صافية طيلة النهار.

ويرتقب الديوان، أجواء من مغشاة إلى غائمة مع بعض الامطار، في المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الوسطى، فستعرف سحب سفلى بالسواحل، لتصبح الأجواء مغشاة .

فيما يخص المناطق الداخلية، فستكون الاجواء مغشاة وتصبح غائمة مع أمطار، لتتحسن أواخر الليل.

ويتوقع الديوان، سحب عابرة وتساقط للأمطار في الولايات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة.

أما الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى تكون الاجواء مغشاة، مع تساقط لبعض الامطار.

وستتراوح درجات الحرارة، مابين 27 إلى 34 درجة بالسواحل، ومابين 24 إلى 36 درجة بالمناطق الداخلية،و30 إلى 45 درجة بالجنوب.

وذكر الديوان، أن البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والشرقية، في حين على السواحل الوسطى،يكون هادئ.