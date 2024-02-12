طقس غائم وبارد جدا غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 17 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و23 درجة بالمناطق الداخلية.

كما تصل سرعة الرياح تصل إلى 40 كلم/سا بالشمال.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس مشمس، حيث ستتراوح الحرارة بين 23 و35 درجة، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.