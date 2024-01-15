طقس غائم وبرد على هذه المناطق غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف عودة الأجواء الغائمة بالمناطق الشمالية.

وحسب ذات المصادر، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و 24 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح تصل إلى 40 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و29 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.