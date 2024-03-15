طقس غائم وبرودة غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا. كما ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و27 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 19 و25 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و35 درجة. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.