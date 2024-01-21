طقس غائم ورياح وبرد شديد غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقسا مشمسا بالمناطق الشمالية وطقسا غائما بالجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا غدا الإثنين. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا، على المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس غائم جزئيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.