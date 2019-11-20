طقس غائم وضباب على معظم التراب الوطني

تتوقع الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد طقس غائم غالبا بداية من الظهيرة،مع تساقط أمطار خاصة على المناطق الساحلية والداخلية.

ومن المحتمل أن يكون هنالك ضباب محلي يميز السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

وتكون الرياح جنوبية غربية، من 20 إلى 30 كم/سا، وتصل إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من غربية إلى جنوبية غربية من 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، وتصل إلى 40 كم/سا.

وذكرت المصالحة، أن المناطق الوسطى والشرقية، ستعرف ضباب محلي على السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء غائمة.

وبداية من الظهيرة، تصبح الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على المناطق الوسطى، لتلتحق بالمناطق الشرقية خلال الليل.

وتكون الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية، من 20 إلى 30 كم/سا، قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، نسجل رياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية من 15 إلى 30 كم/سا.

وأفاد الديوان، أن المناطق الجنوبية،ستعرف أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع أمطار.

وتكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على منطقة بشار وشمال الصحراء.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، من 15 إلى 30 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن وشمال الصحراء.

وتتراوح الحرارة من 14 إلى 20 درجة بالسواحل،ومن 10 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 15 إلى 35 درجة بالجنوب.