طقس غائم وممطر غدا الأربعاء بمعظم ولايات الوطن

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، طقس غائم وتساقط الأمطار، احيانا تكون رعدية، في المناطق الشرقية، لتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار.

أما المناطق الغربية،فستعرف ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى على السواحل،فيما ستشهد الولايات الداخلية والهضاب العليا تشكل بعض السحب وتساقط الأمطار.

وسيعرف الجنوب الجزائري، أجواء مغشاة مع تشكل رعود وتساقط للأمطار،بداية من الظهيرة،فيما يكون الطقس غائم وممطر أواخر النهار بالهقار والطاسيلي.

ويسجل الديوان، بحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية والوسطى، في حين يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، مابين 30 إلى 35 درجة بالسواحل، و28 إلى 35 درجة بالمناطق الداخلية، و33 إلى 45 درجة بالجنوب.