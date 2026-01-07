طقس مستقر بداية من الخميس وعودة الاضطرابات السبت المقبل

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الأربعاء، أنه من المترقب أن يستمر الطقس الممطر خلال الظهيرة على المناطق الشمالية.

كما أشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الطقس سيعرف تحسن يوم الخميس. حيث سيكون من مشمس إلى غائم.

في حين، ستعود الأمطار الغزيرة يوم السبت على عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، العاصمة، البليدة، وهران، سيدي بلعباس.

كما سجلت المصالح ذاتها أجواء جد باردة، حيث تصل درجات الحرارة إلى -4 النعامة والبيض باتنة وخنشلة .-1 تلمسان، قسنطينة، ام البواقي. و2 تيزي وزو، البليدة، البويرة.

