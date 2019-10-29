طقس مستقر على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، طقس من صافي إلى قليل السحب، باستثناء بعض الضباب الذي يميز السواحل.

وتكون الرياح، من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وذكر الديوان، أن المناطق الشرقية، ستعرف سحب سفلى مرفوقة بضباب خلال الصبيحة، قرب السواحل وعلى السهوب.

وتكون الرياح، متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فإنها ستشهد بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على منطقة الواحات، لتصبح الأجواء قليلة السحب طيلة النهار.

وعلى باقي المناطق الجنوبية، تكون الأجواء صافية على العموم.

وتكون الرياح من شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، على الصحراء الوسطى والشريط الحدودي.

وعلى أقصى الجنوب تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وتتراوح الحرارة،من 23 إلى 25 درجة بالسواحل، من 18 إلى 27 درجة بالمناطق الداخلية

ومن 23 إلى 38 درجة بالجنوب.