طقس مستقر على معظم ولايات الوطن

أعلنت الأرصاد الجوية، أن معظم المناطق التراب الوطني، ستعرف طقس مستقر وصاف.

وتوقع الديوان، بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة قرب السواحل وعلى السهوب، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

أما المناطق الوسطى ذكرت المصالح، أنها ستشهد سحب عابرة خلال الصبيحة، هذه الأخيرة تتلاشى بداية من الظهيرة.

وستعرف المناطق الشرقية، سحب عابرة مصحوبة ببعض الأمطار، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

وذكرت نشرية الديوان، أن الجنوب سيعرف،أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة.

وسحب عابرة على منطقة الواحات وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وتتراوح الحرارة مابين 23 إلى 31 درجة بالسواحل، ومابين 20 إلى 30 درجة بالمناطق الداخلية،ومابين 26 إلى 40 درجة بالجنوب.