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قناة النهار

طقس مستقر مع إستمرار موجة البرد في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
طقس مستقر مع إستمرار موجة البرد في هذه المناطق
طقس مستقر
  • 70
  • 0

طقس مستقر مع إستمرار موجة البرد في هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/5OLyn
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